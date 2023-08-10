Федеральные дорожники подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Кавказ» приступили к капитальному ремонту загруженного участка автодороги Р-217 «Кавказ» в районе Каякента (с 879-го по 889-й км).

Итогом капитальных работ станет увеличение пропускной способности до 35 тысяч автомобилей в сутки и повышение уровня безопасности дорожного движения. Для этого проезжую часть расширят с 7,5 до 14 метров, а встречные потоки разделят металлическим барьерным ограждением.

В августе этого года дорожники выполнят подготовительные работы. Затем расширят земляное полотно до 15 м, заменят основание дорожной одежды и устроят три слоя асфальтобетона, где верхний – щебеночно-мастичный – максимально устойчив к высоким транспортным нагрузкам. По такому же принципу отремонтируют примыкания и пересечения, а также укрепят обочины. На отдельных из них устроят переходно-скоростные полосы в целях обеспечения беспрепятственного съезда в населенные пункты. Для пропуска воды под насыпью заменят 11 водопропускных труб, а также устроят водосбросные лотки для отвода ливневых вод с проезжей части.

С учетом интенсивности и скорости транспортного потока на всем протяжении объекта устроят осевое металлическое ограждение для исключения самого опасного вида ДТП – лобовых столкновений. В ходе инженерного обустройства установят барьерное ограждение по краям проезжей части, новые дорожные знаки и направляющие устройства, а также смонтируют светофорные объекты и нанесут разметку из термопластика.

Для жителей ближайших к дороге населенных пунктов благоустроят пешеходную среду: переустроят линии электроосвещения, установят две автобусные остановки с автопавильонами и комфортными зонами посадки, построят пешеходные дорожки и тротуары.

Ввести в строй 10-километровый участок капитального ремонта на пути из Махачкалы в Дербент планируется в 2025 году.

Добавим, что в Дагестане с двух до четырех полос в рамках капремонта расширяют еще пять участков Р-217 «Кавказ» общей протяженностью 65 км. Это маршрутные отрезки Эндирей – Кизилюрт (16 км), съезд в Алмало – Коркмаскала (6 км), Избербаш – съезд в Инчхе (14 км), а также два участка от Каякента до выезда из Мамедкалы (29 км). Напомним, что в 2023 году в строй введены два четырехполосных участка дороги Р-217 общей протяженностью 13 км: под Хасавюртом (с 735-го по 738-й км) и близ Учкента (с 776-го по 786-й км).

*** Федеральная дорога Р-217 «Кавказ» – часть международного транспортного коридора «Север ‒ Юг». В Дагестане ее протяженность составляет 276 км – от Чеченской Республики до границы РФ и Азербайджана. Это маршрут для пропуска транзитного транспорта в страны Закавказья и главная транспортная артерия, связывающая крупные населенные пункты региона.