 

Кабельный завод "ЦВЕТЛИТ" празднует 17-летие на кабельном рынке

10 августа 2023, 13:30 393 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО "КЗ "ЦВЕТЛИТ"
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Сегодня у Кабельного завода «ЦВЕТЛИТ» особенный день - он празднует 17-летие на кабельном рынке.

За эти годы пройден большой путь: от основания предприятия, его развития и модернизации, роста квалификации, внедрения новых технологий до реалий сегодняшнего дня - одного из крупнейших промышленных предприятий Республики Мордовия и кабельной отрасли в целом.

Каждый прожитый год для нас – это развитие, новый опыт, мы становимся лучше, выпуская для вас тот самый, надежный кабель из Саранска!

Дорогие коллеги, в этот день от всей души хотим поблагодарить Вас за добросовестный труд, самоотдачу в работе, за вклад каждого в наше общее и важное дело! Пусть накапливаемый профессиональный опыт способствует воплощению в жизнь новых проектов и реализации намеченных планов!

А нашим партнёрам хотим сказать спасибо за то, что все это время Вы выбираете нас и остаетесь с нами! Желаем Вам успехов и процветания, никогда не останавливаться на достигнутом и всегда двигаться к намеченной цели!

 

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Метки: ЦВЕТЛИТ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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