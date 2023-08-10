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Николай Шульгинов и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо на рабочей встрече рассмотрели вопросы развития электроэнергетического и газового комплексов региона, которые в том числе реализуются в рамках утвержденной Правительством Российской Федерации программы социально-экономического развития новых субъектов страны.
Так, участники обсудили ход восстановительных работ повреждённого газопровода, обеспечивающего газоснабжение Геническа, и завершение мероприятий по увеличению объёмов подачи газа потребителям Генического района.
Кроме того, в ходе встречи были затронуты вопросы восстановления магистрального электросетевого комплекса для обеспечения надёжного прохождения предстоящего отопительного сезона. На сегодняшний день создана возможность ввода в работу питающих линий электропередачи классом напряжения 330 кВ.
Также была отмечена проделанная работа по передаче в федеральную собственность имущественных комплексов сферы ТЭК. Сейчас переведено около 260 объектов электросетевого комплекса и ветрогенерации.
В завершение встречи Николай Шульгинов и Владимир Сальдо обсудили начало работы российских энергокомпаний на территории Херсонской области, подчеркнув, что это позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и обеспечит перспективное развитие региона.
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