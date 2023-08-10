Бассейн с подогревом и пляжную зону начнут строить в западной части Крестовского острова, вблизи стадиона «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Бассейн будет расположен в акватории Финского залива, на территории, примыкающей к земельному участку площадью 24 180 кв. м на Крестовском острове в Петроградском районе – на территории общественного пространства «Флагшток». На гидротехническом сооружении будут размещены два открытых бассейна размерами 50 на 25 метров и 20 на 10 метров, а также общественное здание со всей необходимой инфраструктурой.

«Комплекс на Крестовском острове представляет собой открытый физкультурно-оздоровительный бассейн, возводимый на гидротехническом сооружении III класса. При этом гидротехническое сооружение располагается в Невской губе и защищает бассейн от воздействия волн и льда Финского залива», – отметила главный эксперт проекта Марина Куртикова.

Для круглогодичного подогрева воды в бассейнах построят здание котельной. Ограждающие конструкции также будут утепляемыми.

Чаша гидротехнического сооружения будет служить основанием для общественного здания, разделенного на две основные зоны. В зоне для посетителей, помимо двух бассейнов, будут расположены пляжная зона, СПА-комплекс с сауной, терраса с ваннами для гидромассажа, а также кафе, вестибюль, раздевалки и душевые. В служебной зоне запроектированы помещения водоподготовки, комнаты для сотрудников и технические помещения.

Проходы в здание с бассейнами организованы через два рассредоточенных пешеходных моста. Северный пешеходный мост длиной 30,9 м будет выполнен в виде пролетного строения из металла. Южный мост длиной 14,4 м возведут из сборных железобетонных элементов. Входы и выходы чаш бассейна оборудуют лестницами спуска, для маломобильных посетителей предусмотрены портативные подъемники. Для них также будут выделены отдельные места на автомобильной парковке.

Застройщик и генеральный проектировщик – АО «Зенит-Арена».