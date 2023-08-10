 

В Черемушках построят центр управления сетями ПАО "Россети Московский регион"

10 августа 2023, 14:45 374 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ТАСС

Центр управления сетями (ЦУС) ПАО "Россети Московский регион" появится на Нахимовском проспекте в Юго-Западном административном округе столицы. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"В настоящее время на земельном участке площадью около 0,48 га расположена подстанция, выведенная из эксплуатации. Энергетики ПАО "Россети Московский регион" планируют построить здесь центр управления сетями суммарной поэтажной площадью 9 090 кв. м. В ЦУСе планируется обустроить подземный паркинг, будет создано более 400 рабочих мест", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба комитета. 

 
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Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика Строительство 

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