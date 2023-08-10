Завод электротехнического оборудования является единственным в Российской Федерации разработчиком и изготовителем разъединителей 750 кВ.

Разъединители предназначены для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи, находящихся под напряжением, a также заземления отключенных участков при помощи заземлителей. Благодаря этому типу оборудования, в первую очередь, обеспечивается безопасность во время ремонтных работ.

Впервые разъединители полупантографные типа 750 кВ были разработаны именно специалистами завода электротехнического оборудования. На сегодняшний день в эксплуатации находятся более 300 комплектов данного типа продукции.

Разъединители РПГ-750 успешно применяются на таких объектах, как:

Ленинградская АЭС

Курская АЭС

Смоленская АЭС

ПС «Белозерская» МЭС Центра

ПС «Ленинградская» МЭС Северо-Запада

И других

Данный тип разъединителя может использоваться при температурах от +40 до -60 °С, на высотах до 1000 м от уровня моря.

Разъединители 750 кВ являются уникальной продукцией, выпускаемой в России только на ЗАО «ЗЭТО».

Заказы на оборудование направляйте на электронную почту: contract@zeto.ru или оставляйте запрос ТКП на сайте www.zeto.ru/order_online.