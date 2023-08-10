 

ЗАО "ЗЭТО" единственный в России разработчик и изготовитель разъединителей 750 кВ

10 августа 2023, 16:15 343 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ЗАО "ЗЭТО"
Авторы и источники / Правообладателям

Завод электротехнического оборудования является единственным в Российской Федерации  разработчиком и изготовителем разъединителей 750 кВ.

Разъединители предназначены для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи, находящихся под напряжением, a также заземления отключенных участков при помощи заземлителей. Благодаря этому типу оборудования, в первую очередь,  обеспечивается безопасность во время ремонтных работ.

Впервые разъединители полупантографные типа  750 кВ были  разработаны именно специалистами завода электротехнического оборудования. На сегодняшний день в эксплуатации находятся более 300 комплектов  данного типа продукции.

Разъединители РПГ-750 успешно применяются на таких объектах, как:

  • Ленинградская АЭС
  • Курская АЭС
  • Смоленская АЭС
  • ПС «Белозерская» МЭС Центра
  • ПС «Ленинградская» МЭС Северо-Запада
  • И других

Данный тип разъединителя  может использоваться при температурах от +40 до -60 °С, на высотах до 1000 м от уровня моря.

Разъединители 750 кВ являются уникальной  продукцией, выпускаемой в России только на ЗАО «ЗЭТО».

Заказы на оборудование направляйте на электронную почту: contract@zeto.ru или оставляйте запрос ТКП на сайте www.zeto.ru/order_online.

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Метки: ЗЭТО
Отрасль: Электротехника 
ZETO
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