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Завод электротехнического оборудования является единственным в Российской Федерации разработчиком и изготовителем разъединителей 750 кВ.
Разъединители предназначены для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи, находящихся под напряжением, a также заземления отключенных участков при помощи заземлителей. Благодаря этому типу оборудования, в первую очередь, обеспечивается безопасность во время ремонтных работ.
Впервые разъединители полупантографные типа 750 кВ были разработаны именно специалистами завода электротехнического оборудования. На сегодняшний день в эксплуатации находятся более 300 комплектов данного типа продукции.
Разъединители РПГ-750 успешно применяются на таких объектах, как:
Данный тип разъединителя может использоваться при температурах от +40 до -60 °С, на высотах до 1000 м от уровня моря.
Разъединители 750 кВ являются уникальной продукцией, выпускаемой в России только на ЗАО «ЗЭТО».
Заказы на оборудование направляйте на электронную почту: contract@zeto.ru или оставляйте запрос ТКП на сайте www.zeto.ru/order_online.
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