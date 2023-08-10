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10 августа 2023, 12:30 383 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
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Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» продолжает строительство технопарка радиоэлектронной промышленности «ЭКСПЕРТ-ЭЛЕКТРИК». Он возводится в пос. Нахабино Московской области на площади 2,28 га. На данный момент уже завершено возведение нулевого цикла.

Технопарк позволит поднять выпуск электропродукции на качественно новый, высокотехнологичный уровень. Будет создано более 500 рабочих мест.

В технопарке «ЭКСПЕРТ-ЭЛЕКТРИК» будут располагаться:

  • Транспортно-логистический центр.
  • Проектный-инжиниринговый институт.
  • Производство силовых электрических машин.
  • Производство силовых электрических шкафов.
  • Производство программно-аппаратных комплексов.

Посмотреть, как продвигается строительство технопарка «ЭКСПЕРТ-ЭЛЕКТРИК»

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Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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