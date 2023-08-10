Единую региональную субсидию впервые получат новые регионы

Минпромторг распределил единую региональную субсидию в объёме 3,3 млрд рублей на софинансирование региональных программ развития промышленности в 2024 году.

Финансовую поддержку получит рекордное количество регионов за всё время единой региональной субсидии – 73 субъекта, в том числе впервые получат денежные средства федерального бюджета Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

Всего на единую региональную субсидию на 2021–2024 годы Правительством выделено 11,3 млрд рублей.

Большая часть регионов направят ЕРС на докапитализацию региональных фондов развития промышленности. Напомним, что наблюдательным советом ФРП принято решение распространить на все регионы условия софинансирования проектов по совместным программам с РФРП, при которых 90% средств займа предоставляет федеральный фонд, а 10% – региональный. Увеличение федеральной доли софинансирования совместных займов с 70 до 90% позволит субъектам привлекать финансирование в регион.

«Единая региональная субсидия позволяет возместить часть затрат промышленных предприятий на техническое присоединение, выплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга, приобретение нового оборудования, а также докапитализировать региональные фонды развития промышленности, это эффективный и востребованный сегодня в регионах инструмент», – отметил Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Софинансирование региональных программ поможет реализовать проекты, которые будут способствовать развитию промышленного потенциала регионов, наращиванию промышленного производства, повышению конкурентоспособности отраслей российской промышленности.