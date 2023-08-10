 

"Россети Кубань" подготовила к осенне-зимнему периоду подстанцию "Шовгеновская" в Адыгее

10 августа 2023, 13:45 361 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Кубань
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В Адыгейском филиале компании «Россети Кубань» энергетики завершили ремонт оборудования подстанции 110 кВ «Шовгеновская». Высоковольтный питающий центр обеспечивает электроэнергией свыше 16 тысяч человек и социально значимые объекты в восьми сельских поселениях Шовгеновского района Республики Адыгея.

Специалисты энергокомпании отремонтировали на подстанции выключатели, трансформаторы, разъединители, распределительные устройства, а также выполнили комплекс противопожарных мероприятий, обновили диспетчерские наименования.

Напомним, ранее в Шовгеновском районе Республики Адыгея энергетики приступили к ремонту оборудования подстанции 35 кВ «Чернышевская». От надежности работы высоковольтного центра питания зависит электроснабжение порядка 2,5 тысячи человек и социально значимых объектов в хуторах Чернышев, Веселый, поселке Ульский и ауле Пшизов.

Адыгейские электрические сети обеспечивают электроэнергией восемь муниципальных образований: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский, Красногвардейский районы и город Майкоп Республики Адыгея, а также Апшеронский и Белореченский районы Краснодарского края с общей численностью населения порядка 550 тыс. человек. В зоне ответственности филиала – 59 подстанций 35-110 кВ и 2 212 трансформаторных подстанций. Общая установленная мощность – 1 150 МВА.

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Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ, АДЫГЕЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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