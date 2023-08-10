Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Энергетики «Россети Московский регион» включили в работу новое оборудование – переходной пункт с тремя выключателями нагрузки 10 кВ в г. Бронницы.
Техническое решение о замене установленных ранее трех опор с шинным мостом и одним разъединителем 10 кВ, выполняющих функцию отключения оборудования, было разработано специалистами электросетевого района.
Благодаря этому значительно улучшена надежность схемы головного участка кабельной линии 10 кВ, обеспечивающего электроснабжение 62 трансформаторных подстанций и свыше 1000 потребителей округа, проживающих в г. Бронницы, д. Заворово, д. Толмачево, д. Панино и др.
Всего в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду запланированы работы по повышению качества и надежности электроснабжения 12 населенных пунктов Раменского городского округа. Специалисты Раменского района электрических сетей проведут ремонтные работы на 32 трансформаторных подстанциях, расчистят свыше 62 га просек линий электропередачи.
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