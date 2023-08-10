Начались работы по монтажу птицезащитного оборудования на опорах магистральных линий электропередачи в Московской области. Эти работы повысят надежность электроснабжения региона и минимизируют риски поражения птиц электрическим током.

Энергетики монтируют птицезащитные устройства (ПЗУ) на линиях 220 кВ «Дровнино – Грибово», питающей Можайский городской округ и 220 кВ «Образцово – Лесная», которая обеспечивает электроэнергией потребителей г. Ступино.

До начала осенне-зимнего периода работы по установке ПЗУ запланированы на 9 магистральных ЛЭП класса напряжения 220 кВ, всего будет смонтировано 286 устройств. Монтаж выполняется силами персонала линейных ремонтных бригад Московского филиала ПАО «Россети».

В целях обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей и снижения рисков гибели птиц, на линиях устанавливают защитные устройства антиприсадочного типа, которые, не травмируя пернатых, препятствуют их посадке на опоры и вынуждают искать более безопасные места для отдыха и гнездования.

На территории Московской области обитает 314 различных видов птиц. Из них 68 видов занесены в Красную книгу – черный и белый аисты, лебедь и др. По данным статистики, около 15% технологических нарушений в магистральных электрических сетях Центральной России связано с жизнедеятельностью пернатых.