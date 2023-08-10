 

"Россети" оснастит магистральные ЛЭП Московской области птицезащитными устройствами

10 августа 2023, 17:15 333 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Россети"
Авторы и источники / Правообладателям

 Начались работы по монтажу птицезащитного оборудования на опорах магистральных линий электропередачи в Московской области. Эти работы повысят надежность электроснабжения региона и минимизируют риски поражения птиц электрическим током.

Энергетики монтируют птицезащитные устройства (ПЗУ) на линиях 220 кВ «Дровнино – Грибово», питающей Можайский городской округ и 220 кВ «Образцово – Лесная», которая обеспечивает электроэнергией потребителей г. Ступино.

До начала осенне-зимнего периода работы по установке ПЗУ запланированы на 9 магистральных ЛЭП класса напряжения 220 кВ, всего будет смонтировано 286 устройств. Монтаж выполняется силами персонала линейных ремонтных бригад Московского филиала ПАО «Россети».

В целях обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей и снижения рисков гибели птиц, на линиях устанавливают защитные устройства антиприсадочного типа, которые, не травмируя пернатых, препятствуют их посадке на опоры и вынуждают искать более безопасные места для отдыха и гнездования.

На территории Московской области обитает 314 различных видов птиц. Из них 68 видов занесены в Красную книгу – черный и белый аисты, лебедь и др. По данным статистики, около 15% технологических нарушений в магистральных электрических сетях Центральной России связано с жизнедеятельностью пернатых.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
10.08.2023
Кабельный завод "ЦВЕТЛИТ" празднует 17-летие на кабельном рынке
22.01.2019
В фокусе: полимеры для производства кабельно-проводниковой продукции. Портал RusCable.Ru посетит выставку Интерпластика 
10.08.2023
Николай Шульгинов и Владимир Сальдо обсудили перспективы развития ТЭК Херсонской области
22.06.2023
21 июня 2023 года состоялась МЕЖДУНАРОДНАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ POLYCAB: Полимеры в кабельной промышленности: современные материалы и технологии
10.08.2023
ЗАО "ЗЭТО" единственный в России разработчик и изготовитель разъединителей 750 кВ
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно