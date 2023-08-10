Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» реконструировали распределительные сети в с. Валы и с. Русская Борковка Ставропольского района Самарской области.

Мероприятия были реализованы в рамках инвестиционной программы и направлены на повышение качества и надежности электроснабжения как бытовых потребителей, так и социально значимых объектов. Общая сумма вложений составила около 110 млн рублей.

В селе Валы были реконструированы все распределительные сети напряжением 0,4 кВ. «Голый» провод заменен на самонесущий изолированный в объеме 14,3 км, установлено 438 опор, смонтировано 8 новых трансформаторных подстанций.

В Русской Борковке установлено 828 новых опор, смонтировано 28 км самонесущего изолированного провода на распределительных сетях напряжением 0,4-10 кВ, восемь старых трансформаторных подстанций заменены на новые КТП 10/0,4 кВ.

«Самарские РС» приложили максимальные усилия для сокращения сроков реконструкции. О планах по строительству новых сетей и отключениях электроэнергии для безопасного производства работ энергетики рассказывали сельчанам заранее – провели общие собрания с главами, руководителями служб и предприятий коммунального и социального направлений.

Столь масштабные работы по 100% замене распределительных сетей филиала избавили сельчан от таких проблем, как низкое напряжение, скачки и нехватка мощности, позволили создать запас для подключения будущих потребителей и обеспечить надежное электроснабжение предстоящей зимой.