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"Сибур-Нефтехим" принял участие в подписании соглашения о партнерстве при создании химического образовательно-производственного кластера в Дзержинске

10 августа 2023, 15:45 353 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: СИБУР
Авторы и источники / Правообладателям

В правительстве Нижегородской области подписали соглашения о партнерстве при создании двух новых образовательно-производственных кластеров - химического и радиоэлектронного. Они откроются в Дзержинске и Нижнем Новгороде в рамках федеральной программы «Профессионалитет».

Восьмой по счету кластер, направленный на развитие химической промышленности, будет создан на базе Дзержинского химического техникума имени Красной Армии. Радиоэлектронный — в Нижегородском радиотехническом колледже.

В подписании соглашения приняли участие и.о. генерального директора АО «Сибур-Нефтехим» Михаил Гурлев, и.о. министра образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков и руководитель Дзержинского химического техникума имени Красной Армии Егор Никитин.

«У новых центров будет по девять промышленных партнеров. В каждом кластере создадим колледж «под ключ»: там будет все необходимое, чтобы подготовить ребят к карьере на наших предприятиях», – заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что задачу по расширению проекта «Профессионалитет» поставил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

И.о. генерального директора АО «Сибур-Нефтехим» Михаил Гурлев:

«Для «Сибур-Нефтехима» участие в этом проекте - вложение в будущее собственного производства и развитие промышленно-экономического потенциала региона. Мы крайне заинтересованы в подготовке квалифицированных молодых специалистов-нефтехимиков на базе техникума в Дзержинске».

Руководитель Дзержинского химического техникума имени Красной Армии Егор Никитин:

«Вместе с предприятиями мы запланировали создать восемь различных лабораторий. Конечно же, будем смотреть на перспективу и вводить те специальности, которые интересны работодателям с учетом импортозамещения, параллельного импорта».

 

Образовательно-производственный центр (кластер) проекта «Профессионалитет» – это форма тесного взаимодействия колледжей с предприятиями реального сектора экономики. Цель деятельности кластера – удовлетворение потребности предприятий в квалифицированных рабочих кадрах.

Все колледжи и предприятия, входящие в кластер, подписывают партнерское соглашение, согласно которому предприятия получают возможность участвовать в управлении колледжами: регулировать разработку и реализацию образовательных программ, определять требуемое оснащение мастерских, привлекать своих работников к наставничеству на производстве и др. Отличительная особенность образовательных программ «Профессионалитета» – подготовка кадров под конкретные рабочие места на предприятиях-участниках кластера.

СИБУР ‒ крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России и одна из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии. Уникальная вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет СИБУРу создавать высококонкурентную продукцию, которая используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 100 странах по всему миру.

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Метки: СИБУР, СИБУР-НЕФТЕХИМ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 
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