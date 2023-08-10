 

За первое полугодие 2023 года "Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией почти 17 000 объектов

10 августа 2023, 17:45 319 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Ленэнерго

За шесть месяцев текущего года «Россети Ленэнерго» подключили к электрическим сетям компании 16 918 объектов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области общей мощностью 489 МВт.

В Санкт-Петербурге за полгода энергетики подключили к сетям 3 506 объектов, в том числе семь средних школ, семь детских садов, пять объектов здравоохранения, 13 спортивных объектов. В частности, дополнительной мощностью обеспечен Казанский кафедральный собор, подключен крытый каток в Калининском районе, образовательные учреждения в Приморском, Курортном, Красногвардейском, Пушкинском районах, а также ряд других социально значимых объектов.

В Ленинградской области «Россети Ленэнерго» выполнено технологическое присоединение 13 412 объектов, в том числе средней школы, двух детских садов, семи спортивно-оздоровительных комплексов.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения.

Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».

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Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГОС, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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