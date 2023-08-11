 

АО "Мособлэнерго" построило 3,68 км ВЛЭП в г.о. Коломна для подключения потребителей

11 августа 2023, 17:15 267 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО "Мособлэнерго"
Авторы и источники / Правообладателям

АО «Мособлэнерго» с начала 2023 года построило 3,68 км воздушных линий электропередачи для подключения к сетям компании организаций и частных потребителей в г.о. Коломна.

В рамках реализации договоров на технологическое присоединение персоналом Коломенского производственного отделения выполнено строительство линий напряжением 0,4 кВ для присоединения частных жилых домов и нежилых зданий на улицах Октябрьской Революции, ул. Электровозная, Октябрьской революции, Свободы, Пролетарская, Спичечная, Подлесная, Чернышевского, Школьная, проезд Автомобилистов, в районах Подлипки, Бочманово, Колычево в Коломне, а также в поселках Первомайский и Радужный. Все заявки на присоединение к электрическим сетям поступили онлайн через Портал потребителя – moetp.ru.

АО «Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое подключение к сетям компании выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Обсудить на форуме
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
24.02.2023
RusCable Live. Нейрополимеры и СССР 2.0 для кабельной отрасли. Эфир 24.02.2023
11.08.2023
Экскурсия на завод "Световые Технологии" в г. Рязань с "Золотым Фотоном"
01.07.2022
Союз переработчиков пластмасс добился снижения цен на базовые полимеры – эксперты оценили ожидаемый эффект для отрасли
13.06.2017
Полимеры в кабельной индустрии
26.07.2023
RusCable Insider #321 - LAPP на слете электриков, обновления Режкабеля, полимеры Genesis в оптике и монтаж по-саратовски!
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно