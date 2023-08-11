АО «Мособлэнерго» с начала 2023 года построило 3,68 км воздушных линий электропередачи для подключения к сетям компании организаций и частных потребителей в г.о. Коломна.

В рамках реализации договоров на технологическое присоединение персоналом Коломенского производственного отделения выполнено строительство линий напряжением 0,4 кВ для присоединения частных жилых домов и нежилых зданий на улицах Октябрьской Революции, ул. Электровозная, Октябрьской революции, Свободы, Пролетарская, Спичечная, Подлесная, Чернышевского, Школьная, проезд Автомобилистов, в районах Подлипки, Бочманово, Колычево в Коломне, а также в поселках Первомайский и Радужный. Все заявки на присоединение к электрическим сетям поступили онлайн через Портал потребителя – moetp.ru.

АО «Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое подключение к сетям компании выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.