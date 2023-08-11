Аналитический центр RusCable следит за тенденциями кабельного рынка и делится с подписчиками RusCable.Плюс самой актуальной информацией каждую неделю. Рассказываем, чем запомнились прошедшие пять рабочих дней.

Новая продукция и сертификаты

На прошедшей неделе было зарегистрировано 6 деклараций о соответствии на КПП.

Заявленная продукция:

Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена или поливинилхлоридного пластиката от 6 до 35 кВ включительно - 5 деклараций (Заявитель - завод Таткабель)

Кабели силовые с бумажной изоляцией, не распространяющие горение (Заявитель - Камский кабель)

Новые производства

На этой неделе в кабельной промышленности было зарегистрировано три новых юридических лица, что обновило рекорд за 14 недель наблюдений:

ООО "Проводник" (ИНН: 6700003287, г. Смоленск). Основной вид деятельности - производство волоконно-оптических кабелей;

ООО "ПП Высокий" (ИНН: 8605034017, Ханты-Мансийский АО - Югра). Основной вид деятельности - Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования;

ООО "ОКБ 71" (ИНН: 7100041892, г. Тула). Основной вид деятельности - Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования.

Рынок полимеров

Индекс полимеров не претерпел изменений по сравнению с прошлой неделей.

Индекс занятости и рынок труда

Прошедшая неделя отметилась значительным повышением количества как вакансий, так и резюме. Индекс занятости населения на сегодня составляет 0,32, что означает, что на каждую вакансию от работодателя в кабельной отрасли приходится около 3 резюме. Таким образом, по сравнению с прошлой неделей Индекс возрос на 0,01 п.п.

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Торговая активность и цены на кабель

Обновленный индекс торговой активности составил по итогам прошлой недели 44,04 ед., что означает, что на 100 объявлений продавцов приходится около 44 покупателей. Таким образом, по сравнению с прошлой неделей индекс возрос на 0,01 п.п.

Индекс ВВГ (средняя стоимость ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5) резко возрос на 11,8%, что объясняется очередными колебаниями на валютном рынке. При этом наиболее явно подорожание коснулось розничной торговли через маркетплейсы, которые отличаются от других торговых площадок, прежде всего, автоматическим ценообразованием, и, соответственно, наибольшей чувствительностью к обстановке на рынке.

Согласно данным сервиса RusCable.Тендеры среднее предложение оптовых поставщиков кабельной продукции на этой неделе составило 7327 рублей за 100 метров кабеля.

Розничные цены на кабель

Минимальная средняя цена на ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 среди российских маркетплейсов – 9314 рублей (Яндекс.Маркет). Минимальное предложение среди российских маркетплейсов по итогам недели составило 7450 рублей (Wildberries).

Индекс маркетплейса (усредненное предложение по пяти крупнейшим маркетплейсам в России: Ozon, Wildberries, AliExpress, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет) возрос на 13,6%.

Цены дистрибьюторов

Предложения дистрибьюторов на протяжении прошедшей недели колебались в диапазоне от 8587 до 11140 рублей за 100 метров кабеля.

Результаты опросов и исследований

Каждую неделю портал RusCable проводит опросы представителей кабельной отрасли на актуальные темы. На прошлой неделе мы поинтересовались у посетителей форума, какой критерий для них наиболее важен при покупке КПП. 33,33% опрошенных отдали предпочтение надежности и сроку эксплуатации, 11,11% - электропроводности, а 55,56% - устойчивости в экстремальных условиях.

Аналитика представлена Аналитическим центром RusCable.Ru. Данные актуальны по состоянию на 11 августа 2023 года.