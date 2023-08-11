Южнокорейская компания Taihan Cable & Solution успешно разработала самый передовой в мире кабель высокого напряжения постоянного тока.

2 августа компания Taihan сообщила о завершении разработки наземной 525-кВ кабельной системы высокого напряжения постоянного тока (HVDC) для преобразователя источников напряжения (VSC) и о получении международно признанного сертификата. Это было достигнуто приблизительно восемь месяцев спустя после успешной разработки компанией первой в Корее 500-кВ кабельной системы для преобразователя с линейной коммутацией (LCC) в декабре прошлого года.

525 кВ – самое высокое напряжение высоковольтного кабеля постоянного тока, запущенного на сегодняшний день в серийное производство, и всего лишь несколько мировых компаний обладают необходимой технологией из-за сложностей разработки. Компания Taihan разработала конструкцию кабеля с жилами, имеющими площадь поперечного сечения 3000 мм2, и повысила допустимую температуру жилы до более чем 90℃ для того, чтобы получить международно признанный сертификат.

Чем больше площадь поперечного сечения жилы и чем выше допустимая температура жилы, тем больший ток она может пропускать, что выгодно при крупномасштабной передаче электроэнергии. Компания Taihan является единственной компанией в Корее, которая получила сертификат на кабель с допустимой температурой жилы более 90℃ для жил сечением 3000 мм2 . Найти примеры успешной разработки такого кабеля за рубежом достаточно трудно, поэтому вполне обоснованно считается, что компания Taihan осуществила перевод технологии кабеля высокого напряжения постоянного тока на новый уровень.

Технология HVDC – это метод преобразования энергии переменного тока, вырабатываемой электростанциями, в постоянный ток и его передачи. Считается, что это ключевая технология для передачи электроэнергии на большие расстояния с высокой пропускной способностью. В зависимости от метода преобразования существуют следующие типы преобразователей: преобразователь источника напряжения (VSC) и линейно-коммутируемый преобразователь (LCC), при этом преобразователь типа VSC становится глобальной тенденцией, поскольку он может передавать электроэнергию в обоих направлениях, а преобразовательные станции просты в установке. Поскольку применение технологии HVDC в производстве возобновляемой энергии, такой как энергия ветра и солнечная энергия, активно расширяется, ожидается, что спрос на неё возрастет.

Европейские операторы систем передачи (TSOs) внедряют высоковольтные линии электропередачи постоянного тока для многих своих последних проектов подключения возобновляемых источников энергии к электросетям и трансграничных проектов по созданию суперэнергосистем.

Представитель компании Taihan отметил, что после сертификации впервые в Корее кабелей LCC HVDC на напряжение 500 кВ компания достигла непревзойденной технологической конкурентоспособности своих новых кабелей LCC HVDC на напряжение 525 кВ. По мере расширения инвестиций в энергетическую инфраструктуру по всему миру, особенно на развитых рынках, таких как Соединенные Штаты и Европа, компания Taihan сможет обеспечить возможности для бизнеса в различных проектах создания высоковольтных линий постоянного тока.

После завершения строительства завода по выпуску подводных кабелей в г. Дангджин (Dangjin), провинция Чхунчхон-Намдо (Chungcheongnam-do), ускорится разработка и сертификация подводных кабельных систем высокого напряжения постоянного тока. Поскольку рынок кабелей HVDC продолжает расширяться в средне- и долгосрочной перспективе, компания Taihan стремится обеспечить свою технологическую и деловую конкурентоспособность.

Согласно оценкам по отраслям промышленности, мировой рынок кабелей высокого напряжения постоянного тока увеличится с 70 триллионов вон (около 55 миллиардов долларов США) в 2020 году до 159 триллионов вон (125 миллиардов долларов США) в 2030 году.

Тем временем, в преддверии растущего спроса на кабели HVDC, компания Taihan выбрала эти кабели в качестве ключевого движущего фактора и приложила усилия для их разработки. После успешной разработки 500-кВ кабелей MI-PPLP (кабели с пропитанной вязким составом слоистой бумажно-полипропиленовой изоляцией) в 2017 году компания успешно разработала кабели высокого напряжения постоянного тока с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 500 кВ в 2022 году.