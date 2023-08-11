Исследовательская группа Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха под руководством Дмитрия Юдина представила бесконтактный метод оптической вибродиагностики промышленного оборудования. Технология превосходит аналогичные разработки и позволит заменить решение американской компании, ушедшей с российского рынка в прошлом году. Проект находится на стадии тестирования на российских предприятиях, но впоследствии его планируют вывести на международный рынок. Метод, как предполагают авторы, можно также применять в беспилотном транспорте, робототехнике и медицине. Дмитрий Юдин стал первым россиянином, победившим в конкурсе молодых инноваторов стран БРИКС.

Вибродиагностика — один из наиболее широко применяемых методов исследования состояния конструкций и агрегатов. При традиционном подходе к обнаружению вибраций используют контактные датчики, то есть датчики, которые крепятся к исследуемому оборудованию. Ограничения такого метода состоят в том, что данные об уровне вибрации собираются лишь с мест прикрепления датчика, а остальные элементы конструкции выпадают. До сих пор основной альтернативой такому подходу были бесконтактные оптические методы, предполагающие использование дорогих высокоскоростных камер. Такая камера позволяет получить до миллиона снимков исследуемого объекта в секунду и при помощи обработки данных специализированным ПО оценивать вибрации как всей конструкции, так и отдельных её элементов.

Дмитрий Юдин и его команда предложили использовать для решения задачи систему компьютерного зрения на основе событийного датчика — нейроморфной камеры. Такой подход позволяет регистрировать структурное движение в микросекундном масштабе и не записывать избыточную фоновую интенсивность, как при использовании высокоскоростной камеры. Это снижает стоимость и повышает точность постоянного мониторинга оборудования. В настоящее время ведется совместная работа с компаниями «Сибур» и «Северсталь» по отладке решения.

Проект является примером успешного трансфера технологий, когда научные достижения находят практическое применение в промышленности.

«В мире технологий простое копирование иностранных продуктов — это шаг назад. Термин “импортозамещение” как бы намекает нам на клонирование зарубежных решений. Но не забывайте: многие из западных продуктов могут оказаться устаревшими, несмотря на активный маркетинг и PR. Поддаваясь этому тренду, мы рискуем запереть наших инженеров и промышленников в рамках консервативных подходов прошлой эпохи. Технологический трансфер — это не о копировании, а о создании и внедрении новаторских решений. В Сколтехе мы выбираем именно этот путь, в частности, в нашем Центре компетенций НТИ. Примером может служить команда Дмитрия Юдина, которая не только успешно решила индустриальную задачу, но и предложила инновационное решение, опережающее зарубежные аналоги. Чем больше у нас будет таких проектов — а они уже есть! — тем быстрее технологии станут локомотивом российской экономики», — рассказал Александр Сиволобов, заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха.

Прототип алгоритма для обработки данных с камер был разработан в 2022 году. Роспатент рассматривает заявку на патент технологии, также авторы подготовили патентную заявку на ПО.

Церемония награждения прошла 3 августа в южноафриканском городе Гкеберх с участием министра образования и науки России Валерия Фалькова, министра высшего образования, науки и инноваций ЮАР Блейда Нзиманде, министра науки и технологий Китая Ван Чжигана, а также главы делегаций Индии и Бразилии.