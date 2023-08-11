В августе 2023 года в рамках реализации технологического присоединения сотрудники энергопредприятия ведут сетевое строительство на территории Белогорского района. Владельцы 37 земельных участков смогут подключиться к новой электросетевой инфраструктуре.

В первой декаде августа во исполнение договорных обязательств ГУП РК «Крымэнерго» завершило технические работы для подачи электроэнергии 12 заявителям из с. Криничного Белогорского района. На улице Речной был осуществлен монтаж трансформаторной подстанции (ТП) и построено около 0,7 км воздушных линий (ВЛ) 0,4-10 кВ. В настоящее время на опорах ЛЭП специалисты подключают сплит-счетчики – инновационные электронные интеллектуальные устройства.

Также работники ГУП РК «Крымэнерго» продолжают электрификацию жилого массива на улицах Наврез-1 и Наврез-2 в г. Белогорске. К настоящему моменту смонтирована ТП 400 кВА, идет установка железобетонных опор. Затем персонал предприятия приступит к прокладке 1 км ВЛ 0,4 кВ с использованием высокотехнологичного и безопасного самонесущего изолированного провода и оптимизации существующих сетей. Окончание проекта намечено на конец сентября текущего года.

Вышеуказанные мероприятия позволят обеспечить потребителей надежным и стабильным электроснабжением, а также заложить резерв мощности для подключения новых абонентов.