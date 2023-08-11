Энергетики компании «Россети Кубань» продолжают подготовку электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду в муниципальных образованиях Краснодарского края. С начала года в рамках реализации ремонтной программы специалисты отремонтировали оборудование 60 высоковольтных подстанций 35-110 кВ, 27 комплектных трансформаторных подстанций и более 640 км линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения в Красноармейском, Славянском и Темрюкском районах Краснодарского края.

В частности, масштабные технические мероприятия проводятся в Красноармейском районе. Для повышения надежности электроснабжения потребителей энергетики завершили ремонт оборудования подстанций 35 кВ «Ивановская» и «Крупская» и приступили к работам на питающих центрах 110 кВ «Новомышастовская» и 35 кВ «Первомайская». Специалисты провели капитальный ремонт восьми трансформаторных подстанций, более 340 км воздушных линий электропередачи различного класса напряжения, заменили почти 1,4 тыс. изоляторов, 88 дефектных опор и более 80 вводов в жилые дома потребителей сельских населенных пунктов Красноармейского района.

В Славянском районе отремонтировано почти 100 км линий электропередачи. Введется капитальный ремонт ЛЭП 10 кВ в станице Петровской, которая обеспечивает электроснабжение около трех тысяч бытовых потребителей и ряд социально значимых объектов: школы, детских садов, учреждений здравоохранения.

В Темрюкском районе энергетики отремонтировали 140 км ЛЭП распределительной сети 0,4-10 кВ и расчистили 10 га просек. В поселке Приморском завершен ремонт 17 км линий, благодаря чему повышена надежность электроснабжения около четырех тысяч жителей поселка, а также школы и больницы.

При ремонте линий электропередачи энергетики проводят замену неизолированного провода на самонесущий изолированный, обладающий повышенной износостойкостью, устойчивостью к ветровым нагрузкам и обледенению.

Для снижения вероятности возникновения технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода во время непогоды специалисты Славянских электрических сетей расчистили от древесно-кустарниковой растительности более 57 га трасс в охранных зонах ЛЭП в зоне ответственности филиала.