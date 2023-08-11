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Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО "Россети" Евгений Ляпунов, с вечера среды находящийся в Республике Дагестан, прокомментировал текущую ситуацию

11 августа 2023, 15:30 310 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ПАО "Россети"
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«С 1 августа в регионе установилась экстремально высокая температура воздуха. Оборудование и так перегружено из-за массовых самовольных подключений к сетям, износ очень высокий. В совокупности с погодой это приводит к множественным технологическим нарушениям.

Энергетики работают в особом режиме. Среднее время восстановления электроснабжения потребителей составляет около 2 часов. Есть много случаев повторных отключений, однако потребителей, которые сутки и более непрерывно находятся без света, практически нет.

В связи с превышением расчетных нагрузок на сети диспетчерские службы вынуждены вводить кратковременные технологические перерывы в работе оборудования – так называемые плановые веерные отключения. Их графики мы начали публиковать, но надо понимать, что оперативная обстановка вносит коррективы.

Наибольший объем мероприятий приходится на Дербентский район, где сгорели сразу 12 кабелей, идущих от главного центра питания в город. Сейчас восстановлено более половины, работы продолжаются. Также в фокусе – устранение ограничений электроснабжения для потребителей в Махачкале, Изберге, Дербентском, Хасавюртовском, Кизилюртовском районах.

Есть сети, которые не принадлежат «Россетям» и находятся у нас в аренде (в Махачкале, например, таких большая часть), либо вообще бесхозные. Возможности по их ремонтам и модернизации ограничены, но мы стараемся идти навстречу потребителям и властям в сложной ситуации.

Всего в аварийно-восстановительных работах на территории Республики задействованы энергетики Группы «Россети» и подрядных организаций в количестве 45 бригад, 158 сотрудников, 65 единиц техники. Будем работать до полного восстановления электроснабжения».

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Метки: РОССЕТИ, ДАГЕСТАН
Отрасль: Электроэнергетика 

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