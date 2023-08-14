 

Глава ПАО "Россети Волга" представил нового руководителя филиала "Мордовэнерго"

14 августа 2023, 16:15 368 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Волга
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Генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов представил Главе Республики Мордовия нового руководителя филиала «Мордовэнерго» - Михаила Суворова. Он обладает большим опытом работы в электроэнергетике, в том числе порядка 15 лет трудился в ПАО «Россети Кубань» (ОАО «Кубаньэнерго»). Также Михаил Суворов был представлен коллективу филиала «Мордовэнерго».

«Уверен, что развитие электросетевого комплекса в интересах Республики Мордовия получит новый импульс, - отметил Александр Гаврилов. – Значительный энергетический опыт Михаила Суворова поможет ему в выполнении задач, которые стоят сегодня перед филиалом. Это в первую очередь успешная реализация основных производственных программ, подготовка к ОЗП, а также комплексный подход в предоставлении дополнительных услуг потребителям. Все необходимые материально-технические ресурсы и квалифицированный персонал для оперативного решения поставленных целей у «Мордовэнерго» имеется».

Коллективу «Мордовэнерго» предстоит масштабная работа под руководством нового директора филиала. В 2023 году компания «Россети Волга» реализует значимые проекты для реализации в республике федеральных программ «Чистая вода» и «Доступное жилье». Запланирован комплекс работ по технологическому присоединению завода АО «Оптиковолоконные системы», завода по переработке мясной продукции ООО МПК «Атяшевский» и др.

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, МОРДОВЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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