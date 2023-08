Индийский министр электроники и информационных технологий, г-н Ашвини Вайшнау (Ashwini Vaishnaw), недавно сообщил, что страна планирует инвестировать 13 миллиардов долларов США в дополнение к инвестированным ранее средствам размером 8,3 миллиарда на создание волоконно-оптической сети, охватывающей всю территорию Индии, в целях ускорения возможностей подключения к доступному интернету для всех жителей страны.

Г-н Вайшнау также поделился своей озабоченностью относительно доминирования нескольких крупных технологических компаний и подчеркнул необходимость в альтернативной модели для обеспечения демократизации технологий и равного доступа для всех. Он сообщил, что правительство активно работает над инициативами и разработкой основных отечественных технологий. Делясь своим мнением в кулуарах конференции G20 по преступности и безопасности в эпоху криптографических токенов, искусственного интеллекта и метавселенной (G20 Conference on Crime and Security in the age of NFTs, AI and Metaverse), министр сказал, что технологии «загнаны в угол» несколькими крупными технологическими компаниями, что не является правильной моделью для развивающегося общества.

Г-н Вайшнау рассказал, что правительство Индии работает над тем, чтобы избежать такой ситуации за счёт разработки базовых технологий для различных платформ, таких как UPI - the Unified Payments Interface (унифицированный платежный интерфейс - мгновенная платежная система в режиме реального времени, разработанная Национальной платежной корпорацией Индии - NPCI) и CoWin (веб-портал правительства Индии для регистрации вакцинации против COVID-19, принадлежащий и управляемый Министерством здравоохранения и благосостояния семьи Индии). Разрабатывая отечественные базовые технологии, правительство стремится сократить зависимость от внешних источников и стимулировать инновации внутри страны. Приводя пример с UPI, г-н Вайшнау сообщил, что годовой объём транзакций, совершённых через UPI, достиг внушительной суммы в 2 триллиона долларов США. Он также признал важность подключения к интернету и рассказал об инвестициях правительства в проект расширения охвата сетей 4G по всей стране. Он сообщил, что почти 4,8 миллиарда долларов США было выделено на то, чтобы «обеспечить страну покрытием 4G», что позволит большему числу граждан получить доступ к преимуществам высокоскоростного подключения к Интернету.