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Немецкий системный оператор Amprion получил разрешение на планирование маршрута первого участка HVDC соединения Ultranet

14 августа 2023, 17:00 326 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО "СО ЕЭС"
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Немецкий системный оператор Amprion получил от Федерального сетевого агентства Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) разрешение на планирование маршрута первого участка HVDC соединения Ultranet протяженностью около 28 км – между населенными пунктами Рид, расположенным неподалеку от г. Библис, и Вальштадт, расположенным неподалеку от г. Мангейм. Первый участок HVDC соединения Ultranet будет состоять из двух частей – протяженностью 9 км, где будет использована существующая ЛЭП напряжением 380 кВ, и протяженностью 18,9 км, где существующая ЛЭП 220 кВ будет демонтирована, а на ее месте построена ЛЭП 380 кВ.

HVDC соединение Ultranet общей протяженностью 340 км будет проложено от района Остерат в Федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия до г. Филипсбург в Баден-Вюртемберге. Целью сооружения HVDC соединения Ultranet является передача электроэнергии, вырабатываемой ВЭС на севере Германии, в промышленные районы на юге страны с высоким потреблением. Проект строительства соединения разрабатывается Amprion совместно с другим системным оператором Германии TransnetBW.

Заявка на включение проекта строительства HVDC соединения Ultranet в Федеральный план развития электрических сетей была подана Amprion в конце 2014г. BNetzA утвердил проект в 2019 г., что позволило Amprion начать процесс подачи необходимых заявок и получения разрешений. Начать строительство соединения Ultranet планируется в начале октября текущего года, а ввести в эксплуатацию – в 2026 г.

Официальный сайт Amprion

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Метки: ГЕРМАНИЯ, HVDC, Ultranet
Отрасль: Электроэнергетика 

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