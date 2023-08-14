Поздравляем сотрудников ПАО "TPAHCHEФTЬ" с 30-летием компании!

Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
В августе этого года одно из крупнейших государственных предприятий России ПАО «TPAHCHEФTЬ» отмечает юбилей.
За 30 лет компания стала мировым лидером в области трубопроводного транспорта нефти. Это уникальная организация, обеспечивающая круглосуточную транспортировку нефти не только на внутренний рынок, но и на экспорт.
С гордостью можно отметить, что ЗАО «ЗЭТО» продолжительное время сотрудничает с компанией ПАО «ТРАНСНЕФТЬ». Реализовано более двух с половиной тысяч комплектов различной электротехнической продукции. Наиболее востребованными являются комплектные трансформаторные подстанции блочного типа 110 и 220 кВ. Они находятся в эксплуатации на десятках НПС, обеспечивающих схемы электроснабжения нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан».
Применение электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» на электрических подстанциях позволяет обеспечивать эффективность и безопасность работы нефтеперерабатывающего предприятия, а также улучшать контроль и управление процессами производства.
Поздравляем АО «ТРАНСНЕФТЬ» с 30-летием, желаем процветания и успехов.
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