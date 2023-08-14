 

Поздравляем сотрудников ПАО "TPAHCHEФTЬ" с 30-летием компании!

14 августа 2023, 16:45 332 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ЗАО "ЗЭТО"
Авторы и источники / Правообладателям

В августе этого года одно из крупнейших государственных предприятий России ПАО «TPAHCHEФTЬ» отмечает юбилей.

За 30 лет компания стала мировым лидером в области трубопроводного транспорта нефти. Это уникальная организация, обеспечивающая круглосуточную транспортировку нефти не только на внутренний рынок, но и на экспорт.

  • 67 тыс. км магистральных нефтепроводов.
  • высококвалифицированная команда, 125 тыс. человек, работающих в 64 регионах страны-от Балтики до Тихого океана.
  • 500 нефтеперекачивающих станций.
  • за последние пять лет было прокачано более 3 млрд тонн нефти.

С гордостью можно отметить, что ЗАО «ЗЭТО» продолжительное время сотрудничает с компанией ПАО «ТРАНСНЕФТЬ». Реализовано более двух с половиной тысяч комплектов различной электротехнической продукции. Наиболее востребованными являются комплектные трансформаторные подстанции блочного типа 110 и 220 кВ. Они находятся в эксплуатации на десятках НПС, обеспечивающих  схемы электроснабжения нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан».

Применение электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» на электрических подстанциях  позволяет обеспечивать эффективность и безопасность работы нефтеперерабатывающего предприятия, а также улучшать контроль и управление процессами производства.

Поздравляем АО «ТРАНСНЕФТЬ» с 30-летием, желаем процветания и успехов.

Обсудить на форуме
Метки: TPAHCHEФTЬ, ЗЭТО
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Электроэнергетика Электротехника 
ZETO
6.7

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
26.08.2022
В Москве разработали полностью отечественные полимеры для автокомпонентов и электротехники
26.05.2017
"Полимеры в кабельной индустрии 2017"
13.11.2018
Полимеры с высокими эксплуатационными характеристиками
14.08.2023
22 технологических нарушения на энергообъектах 6-10 кВ устранили энергетики филиала "Дагэнерго" 12-13 августа 2023 года
13.06.2017
Полимеры в кабельной индустрии
Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно