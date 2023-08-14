Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представляет на форуме «Армия-2023» многофункциональный мобильный комплекс для борьбы с беспилотниками «Рать». В его состав входят активная РЛС, системы обнаружения и подавления БПЛА, аппаратура для наблюдения в условиях нулевой видимости. На форуме демонстрируются две модификации комплекса – с системой направленного лазерного уничтожения и оснащенная пушечным вооружением с дистанционным подрывом снарядов.

Комплекс «Рать» создан специалистами НПП «Исток» им. Шокина на базе бронеавтомобиля СБА-70К4. На его борту находится активная радиолокационная станция (РЛС), способная обнаруживать на расстоянии 4 км беспилотники размером с птицу. Входящий в состав «Рати» комплекс обнаружения и подавления сканирует эфир в автоматическом режиме, распознает и разрывает каналы управления БПЛА в сфере радиусом до 1,5 км. Дополнительно на автомобиле установлен разведывательно-обзорный оптико-электронный комплекс для наблюдения и управления техникой в условиях нулевой видимости. В модификации комплекса с пушечным вооружением используется дистанционно управляемый боевой модуль с 30-миллиметровой пушкой и системой управления подрывом снарядов, который позволяет физически уничтожать цели на расстоянии до 4 км.

Все оборудование комплекса интегрировано в единую интеллектуальную бортовую информационно-управляющую систему. Данные от средств обнаружения и наблюдения поступают на центральный пульт управления, система обрабатывает параметры цели и предлагает оператору несколько вариантов дальнейших действий.

«"Рать" – это уникальный комплекс, способный противодействовать беспилотникам, в том числе передвигаясь по пересеченной местности. На выставке мы демонстрируем две модификации комплекса – с пушечным вооружением и системой лазерного уничтожения. Изделие предназначено для защиты как стационарных, так и подвижных объектов. Его потенциальными потребителями являются силовые ведомства, а также зарубежные заказчики», – рассказал генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко.

Помимо этого, Ростех демонстрирует на полях «Армии-2023» и другие новейшие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Среди экспонатов – противодронное ружье «Пищаль-Про» от «Росэлектроники», одно из самых легких на рынке решений для подавления беспилотников. Холдинг также представляет комплекс «Серп-ВС5», который обеспечивает защиту территории от БПЛА, в том числе от роя дронов, в радиусе до 5 км. Кроме того, экспонируется комплекс всенаправленного действия «Купол», создающий над объектом защитную полусферу радиусом не менее 2 км, внутри которой блокируется управление беспилотником.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит 14-20 августа в Конгрессно-выставочном центре «Патриот».