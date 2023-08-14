 

Ростех презентует на "Армии-2023" комплекс "Рать" с полным арсеналом средств для борьбы с беспилотниками

14 августа 2023, 15:30 354 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: Ростех
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: rostec.ru

Фото: rostec.ru

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представляет на форуме «Армия-2023» многофункциональный мобильный комплекс для борьбы с беспилотниками «Рать». В его состав входят активная РЛС, системы обнаружения и подавления БПЛА, аппаратура для наблюдения в условиях нулевой видимости. На форуме демонстрируются две модификации комплекса – с системой направленного лазерного уничтожения и оснащенная пушечным вооружением с дистанционным подрывом снарядов. 

Комплекс «Рать» создан специалистами НПП «Исток» им. Шокина на базе бронеавтомобиля СБА-70К4. На его борту находится активная радиолокационная станция (РЛС), способная обнаруживать на расстоянии 4 км беспилотники размером с птицу. Входящий в состав «Рати» комплекс обнаружения и подавления сканирует эфир в автоматическом режиме, распознает и разрывает каналы управления БПЛА в сфере радиусом до 1,5 км. Дополнительно на автомобиле установлен разведывательно-обзорный оптико-электронный комплекс для наблюдения и управления техникой в условиях нулевой видимости. В модификации комплекса с пушечным вооружением используется дистанционно управляемый боевой модуль с 30-миллиметровой пушкой и системой управления подрывом снарядов, который позволяет физически уничтожать цели на расстоянии до 4 км. 

Все оборудование комплекса интегрировано в единую интеллектуальную бортовую информационно-управляющую систему. Данные от средств обнаружения и наблюдения поступают на центральный пульт управления, система обрабатывает параметры цели и предлагает оператору несколько вариантов дальнейших действий. 

«"Рать" – это уникальный комплекс, способный противодействовать беспилотникам, в том числе передвигаясь по пересеченной местности. На выставке мы демонстрируем две модификации комплекса – с пушечным вооружением и системой лазерного уничтожения. Изделие предназначено для защиты как стационарных, так и подвижных объектов. Его потенциальными потребителями являются силовые ведомства, а также зарубежные заказчики», – рассказал генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко

Помимо этого, Ростех демонстрирует на полях «Армии-2023» и другие новейшие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Среди экспонатов – противодронное ружье «Пищаль-Про» от «Росэлектроники», одно из самых легких на рынке решений для подавления беспилотников. Холдинг также представляет комплекс «Серп-ВС5», который обеспечивает защиту территории от БПЛА, в том числе от роя дронов, в радиусе до 5 км. Кроме того, экспонируется комплекс всенаправленного действия «Купол», создающий над объектом защитную полусферу радиусом не менее 2 км, внутри которой блокируется управление беспилотником. 

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит 14-20 августа в Конгрессно-выставочном центре «Патриот».

Обсудить на форуме
Метки: РАЗРАБОТКИ, ИННОВАЦИИ, РОСЭЛЕКТРОНИКА, РОСТЕХ, АРМИЯ-2023
Отрасль: Телекоммуникация (связь) Электротехника 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
22.01.2019
В фокусе: полимеры для производства кабельно-проводниковой продукции. Портал RusCable.Ru посетит выставку Интерпластика 
12.12.2019
"МЕТАКЛЭЙ" принимает участие в форуме "Полимеры России и СНГ"
14.08.2023
Сергей Собянин: До конца года Москва получит около 400 электробусов отечественного производства
24.05.2022
﻿RusCable Insider #267 - LAN жив, как понять "Транснефть", полимеры "МЕТАКЛЭЙ" и импортозамещающий "отрицательный рост" рынка
14.08.2023
Немецкий системный оператор Amprion получил разрешение на планирование маршрута первого участка HVDC соединения Ultranet
Другие новости рубрики Инновации
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно