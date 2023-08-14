 

В Приморском крае приступили к монтажу балок пролетного строения на путепроводе в составе трассы А-370 "Уссури"

14 августа 2023, 16:30 346 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Росавтодору
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: rosavtodor.gov.ru

Фото: rosavtodor.gov.ru

Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» продолжает строительство путепровода в районе села Кипарисово. Работы ведутся в рамках реконструкции участка с 687-го по 703-й федеральной автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток.

На искусственном сооружении начался монтаж балок: устройство данных конструктивных элементов полностью завершено на первой и второй опорах, сейчас мостовики приступили к армированию пролетных строений.

Кроме того, дорожники выполнили замену асфальтобетонного покрытия на путепроводе и подходах к нему. Эта мера временная, но она позволит обеспечить безопасный проезд и ровность покрытия на период проведения работ.

Напомним, завершить строительство правой половины искусственного сооружения планируется к ноябрю 2023 года. После этого поток транспорта будет направлен по трем полосам проезжей части вместо двух. Ввод этого объекта в эксплуатацию состоится во втором квартале 2024 года, что на год раньше утвержденного контрактом срока.

*** В рамках реконструкции на участке с 687-го по 703-й км федеральной трассы А-370 «Уссури» возведут две транспортные развязки в разных уровнях, два моста и путепровод через Транссибирскую железнодорожную магистраль. После завершения работ 15-километровый отрезок пути будет соответствовать параметрам IВ категории с четырьмя полосами движения, встречные потоки разделит осевое барьерное ограждение. Ввод в эксплуатацию планируется в 2025 году.

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Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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