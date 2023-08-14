Работы велись во Всеволожском районе — в Янино и Мурино. Жилые объекты строятся в рамках федеральной программы достройки жилья для обманутых участников долевого строительства.

Сотрудники филиала «Пригородные электрические сети» обеспечили электроснабжением новый многоквартирный дом в Янино — ЖК «Янинский каскад-4». Застройщик — Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Ленинградской области. Общая площадь жилых помещений составит 7 тысяч кв. м. Мощность энергопринимающих устройств составила 277 кВт. Для присоединения жилого дома были построены и введены в эксплуатацию 2 кабельных линии 0,4кВ, общей протяженностью 350 м. Источник питания — ПС 330 кВ «Восточная».

В Мурино к сетям АО «ЛОЭСК» подключили корпус 2 многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания ЖК «Десяткино», 2-я очередь. Застройщик — Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Ленинградской области. Общая площадь жилых помещений составит 12,5 тысяч кв. м. Мощность энергопринимающих устройств составила 499 кВт. Чтобы обеспечить электроснабжение корпуса 2 жилого дома, сотрудники АО «ЛОЭСК» построили 2 кабельных линии 0,4кВ, общей протяженностью 480 м. источник питания — ПС110 кВ «Лаврики».