Регионы, заявившие о намерении завершить программу расселения аварийного жилья до конца 2023 года, получат на эти цели более 12,7 млрд рублей в опережающем порядке. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт о региональных программах переселения людей из домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Благодаря опережающему финансированию переселение будет досрочно завершено в 24 регионах, среди которых Бурятия, Карелия, Мордовия, Хакасия, Амурская, Брянская, Владимирская, Калужская, Липецкая, Новосибирская, Рязанская, Тверская и Челябинская области, Алтайский, Приморский и Хабаровский края.

Анонсируя это решение на оперативном совещании 14 августа, Михаил Мишустин отметил, что за первую половину 2023 года в рамках программы было переселено свыше 50 тысяч граждан, что на 22% превышает прошлогодние показатели. При этом 14 регионов уже завершили свои программы переселения.