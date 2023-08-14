 

Правительство поможет ряду регионов досрочно завершить программу переселения из аварийного жилья

14 августа 2023, 14:45 399 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: government.ru
Авторы и источники / Правообладателям

Регионы, заявившие о намерении завершить программу расселения аварийного жилья до конца 2023 года, получат на эти цели более 12,7 млрд рублей в опережающем порядке. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт о региональных программах переселения людей из домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Благодаря опережающему финансированию переселение будет досрочно завершено в 24 регионах, среди которых Бурятия, Карелия, Мордовия, Хакасия, Амурская, Брянская, Владимирская, Калужская, Липецкая, Новосибирская, Рязанская, Тверская и Челябинская области, Алтайский, Приморский и Хабаровский края.

Анонсируя это решение на оперативном совещании  14 августа, Михаил Мишустин отметил, что за первую половину 2023 года в рамках программы было переселено свыше 50 тысяч граждан, что на 22% превышает прошлогодние показатели. При этом 14 регионов уже завершили свои программы переселения. 

«К концу следующего года все регионы перейдут к реализации новой программы, запущенной по поручению Президента. Она касается домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года», – подчеркнул глава Правительства.

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Метки: РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГОСПОДДЕРЖКА, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 

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