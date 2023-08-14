 

"Россети Юг" повысили надежность электроснабжения жителей Кумылженского района Волгоградской области

14 августа 2023, 17:30 361 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Россети Юг
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Специалисты филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» завершили подготовку к осенне-зимнему периоду ключевого питающего центра Кумылженского района – подстанции 110 кВ «Кумылженская».

Энергообъект снабжает электроэнергией часть районного центра – станицу Кумылженскую, 12 малых населенных пунктов района, в которых проживают порядка 12 тысяч жителей. К подстанции также подключены центральная районная больница, два фельдшерско-акушерских пункта, четыре школы, детский сад, пожарное депо и пять фермерских хозяйств.

Основной цикл работ включал ремонт и ревизию силового трансформатора, вводов и переключающих устройств, системы охлаждения и регенерации масла.

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Метки: РОССЕТИ ЮГ, ВОЛГОГРАДЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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