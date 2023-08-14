Специалисты филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» завершили подготовку к осенне-зимнему периоду ключевого питающего центра Кумылженского района – подстанции 110 кВ «Кумылженская».

Энергообъект снабжает электроэнергией часть районного центра – станицу Кумылженскую, 12 малых населенных пунктов района, в которых проживают порядка 12 тысяч жителей. К подстанции также подключены центральная районная больница, два фельдшерско-акушерских пункта, четыре школы, детский сад, пожарное депо и пять фермерских хозяйств.

Основной цикл работ включал ремонт и ревизию силового трансформатора, вводов и переключающих устройств, системы охлаждения и регенерации масла.