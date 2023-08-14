 

"TATOILEXPO-2023" в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума

14 августа 2023, 13:30 388 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ООО "СегментЭнерго"
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Кабельный завод «СегментЭнерго» приглашает посетить свой стенд Е2-4 с 31 августа по 2 сентября 2023 года в Международном выставочном центре «Казань Экспо» на одном из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России — Татарстанском нефтегазохимическом форуме.

Традиционно форум является эффективной площадкой для обмена идеями, обсуждения ключевых вопросов отрасли российскими и зарубежными специалистами и научным сообществом нефтегазовой индустрии, демонстрации новейших разработок и технологий, местом встречи промышленного и бизнес-сообщества.

Важнейшим событием форума станет Международная выставка «TatOilExpo». Мероприятие объединит экспозиции ведущих специалистов нефтегазовой отрасли России и Центральной Азии. Организаторами выступают Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан и АНО «Казань Экспо». Среди экспонентов выставки – производители и поставщики газового и нефтяного оборудования, нефтяные корпорации и холдинги, нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия, нефтесервисные и геологоразведочные компании.

На стенде СегментЭнерго Е2-4 будут представлены образцы и информационные материалы о различных марках выпускаемой продукции, таких как:

А так же анонсировано новое направление: структурированные кабельные сети СКС СегментЛАН

https://segmentlan.ru/

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Метки: СЕГМЕНТЭНЕРГО, TATOILEXPO-2023
Отрасль: Кабельная промышленность 
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9.86

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