Кабельный завод «СегментЭнерго» приглашает посетить свой стенд Е2-4 с 31 августа по 2 сентября 2023 года в Международном выставочном центре «Казань Экспо» на одном из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России — Татарстанском нефтегазохимическом форуме.

Традиционно форум является эффективной площадкой для обмена идеями, обсуждения ключевых вопросов отрасли российскими и зарубежными специалистами и научным сообществом нефтегазовой индустрии, демонстрации новейших разработок и технологий, местом встречи промышленного и бизнес-сообщества.

Важнейшим событием форума станет Международная выставка «TatOilExpo». Мероприятие объединит экспозиции ведущих специалистов нефтегазовой отрасли России и Центральной Азии. Организаторами выступают Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан и АНО «Казань Экспо». Среди экспонентов выставки – производители и поставщики газового и нефтяного оборудования, нефтяные корпорации и холдинги, нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия, нефтесервисные и геологоразведочные компании.

На стенде СегментЭнерго Е2-4 будут представлены образцы и информационные материалы о различных марках выпускаемой продукции, таких как:

А так же анонсировано новое направление: структурированные кабельные сети СКС СегментЛАН

https://segmentlan.ru/