В г. Екатеринбурге Свердловской области начато строительство многофункционального жилого комплекса в рамках комплексного развитии территории (КРТ) на улице Азина, где ранее располагался молочный завод.

Инвестор в кратчайшие сроки расчистил участок от прежних зданий и сооружений и теперь приступил к возведению многофункционального комплекса «Азина, 16».

На территории площадью более 2,6 га за 10 лет предстоит возвести порядка 167 тыс. кв. м недвижимости, включая 115 тыс. кв. м нового жилья. Таким образом более 3 800 человек смогут улучшить свои жилищные условия.

Всего будет построено 6 многоквартирных домов (МКД) высотностью от 25 до 34 этажей. Проектом развития также предусмотрено строительство подземного паркинга, устройство единого стилобата со встроенными помещениями для размещения различных сервисов.

«Важной задачей проекта «Азина, 16» является обеспечение возводимого жилья социальной инфраструктурой. Так, в одном из зданий планируется разместить детский сад на 100 мест, а также реконструировать уже существующую школу № 75 на улице Восточной», - отметил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Помимо этого, в июле выдано разрешение на строительство в рамках КРТ жилой застройки в районе улицы Краснофлотцев г. Екатеринбурга. На площади свыше 3,7 га инвестор возведет современный жилой квартал «Новация» с благоустроенной территорией общей площадью свыше 117 тыс. кв. м, из которых 90 тыс. кв. м – жилой фонд.

Прежде была проведена работа по переселению граждан из ранее расположенных здесь 13 аварийных и ветхих жилых МКД общей площадью свыше 7 тыс. кв. м.

Кроме этого в комплексе будет построено дошкольное образовательное учреждение для 150 детей, а также проведена реконструкция и строительство спортивных объектов МАУ СОШ «Калининец». За время реализации проекта до конца 2037 г. смогут приобрести новое жилье порядка 3 тыс. человек.

Напомним, что реализация механизмов КРТ в регионах позволяет сократить расходы бюджетов на поддержание инфраструктуры, вовлечь в хозяйственный оборот неэффективно используемые территории, создать комфортные условия для проживания граждан, а также новые рабочие места, увеличить налоговые поступления на всех уровнях, что особенно актуально в текущих экономических условиях.