 

Балтийский завод начал резку металла для нового пятого серийного атомного ледокола проекта 22220

16 августа 2023, 10:48 211 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Атомная энергия 2.0
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Фото: atomic-energy.ru

Фото: atomic-energy.ru

14 августа специалисты АО «Балтийский завод» (входит в состав АО «ОСК») начали раскрой металла для пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220. 

В середине августа началось строительство нового атомного ледокола проекта 22220. Судостроители приступили к раскрою специализированной стали для корпуса будущего ледокола на станках плазменной резки в корпусообрабатывающем цехе завода в присутствии представителей заказчика — ФГУП «Атомфлот» — и Российского морского регистра судоходства. Пятый серийный атомоход станет шестым в линейке атомных ледоколов проекта, построенных на Балтийском заводе.

«Продолжение строительства серии гарантирует стабильное развитие Балтийского  завода, обеспечив предприятие заказами до 2030 года. Это даст возможность провести модернизацию производства и увеличить число рабочих мест, что важно для завода и экономики региона, особенно в настоящее время», рассказал генеральный директор Балтийского завода Юрий Гордиенков.

Сегодня на предприятии ведётся строительство двух ледоколов проекта 22220 - СУАЛ «Якутия» и СУАЛ  «Чукотка». Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 («Арктика», «Сибирь», «Урал») являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача - обеспечение круглогодичной навигации в Арктике. Суда этого проекта в ближайшие годы станут основой ледокольного флота России.

Основные характеристики атомных ледоколов проекта 22220:

  • Длина – 174 м, ширина - 34 м. 
  • Осадка 10,5 м  / 9,3 м.
  • Мощность - 60 МВт (на валах)
  • Водоизмещение - 33,54 тыс. тонн.
  • Расчетный срок службы - 40 лет.
  • Численность экипажа- 53 человека.
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Метки: СУДОСТРОЕНИЕ, АТОМФЛОТ, БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД
Отрасль: Машиностроение Строительство 

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