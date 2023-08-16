14 августа специалисты АО «Балтийский завод» (входит в состав АО «ОСК») начали раскрой металла для пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220.

В середине августа началось строительство нового атомного ледокола проекта 22220. Судостроители приступили к раскрою специализированной стали для корпуса будущего ледокола на станках плазменной резки в корпусообрабатывающем цехе завода в присутствии представителей заказчика — ФГУП «Атомфлот» — и Российского морского регистра судоходства. Пятый серийный атомоход станет шестым в линейке атомных ледоколов проекта, построенных на Балтийском заводе.

«Продолжение строительства серии гарантирует стабильное развитие Балтийского завода, обеспечив предприятие заказами до 2030 года. Это даст возможность провести модернизацию производства и увеличить число рабочих мест, что важно для завода и экономики региона, особенно в настоящее время», рассказал генеральный директор Балтийского завода Юрий Гордиенков.

Сегодня на предприятии ведётся строительство двух ледоколов проекта 22220 - СУАЛ «Якутия» и СУАЛ «Чукотка». Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 («Арктика», «Сибирь», «Урал») являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача - обеспечение круглогодичной навигации в Арктике. Суда этого проекта в ближайшие годы станут основой ледокольного флота России.

Основные характеристики атомных ледоколов проекта 22220: