По мере увеличения трафика данных в магистральных сетях связи и между центрами хранения и обработки данных растёт спрос на широкополосные оптические транспортные сети и, соответственно, всё выше потребность в волоконно-оптических кабелях с улучшенными эксплуатационными характеристиками, такими как низкие потери при передаче.

Начиная с 2017 года компания Sumitomo Electric Industries, Ltd. занимается коммерческими поставками обладающего низкими потерями оптического волокна типа PureAdvanceTM-110 с сердцевиной из чистого кварца, с большим диаметром модового пятна (A eff ) и волоконно-оптические кабели на основе этого волокна для использования в наземных магистральных линиях связи. Эти оптические кабели соответствуют Рекомендации ITU-T G.654.E и подходят для передачи оптического сигнала на большие расстояния с высокой пропускной способностью благодаря их превосходным характеристикам – низким потерям при передаче и максимальной эффективной площади.

Для достижения ещё более низких потерь при передаче компания Sumitomo Electric разработала технологии производства оптического волокна с сердцевиной из чистого кварца, обладающего ультранизкими потерями. В результате потери при передаче по оптическим кабелям с использованием волокна PureAdvanceTM-110 были снижены с 0,17 дБ/км до 0,16 дБ/км или ниже (типичное значение при длине волны 1550 нм), что является самым низким показателем потерь при передаче для кабелей наземной прокладки.

Наземные волоконно-оптические кабели, в которых используется волокно PureAdvanceTM-110, были выбраны для широкомасштабного проекта DCI (data center interconnect) по созданию линий, соединяющих кластеры центров обработки данных в городах Токио, Канагава и Чиба, и поставки этих кабелей были недавно завершены.

Превосходные характеристики этих кабелей, в частности, низкие потери при передаче, обеспечили возможность создания сетей передачи данных с исключительно низкими потерями, в том числе 157-километровый участок с общими потерями не более 36 дБ после развёртывания этой линии (включая потери на сращивание и потери в соединителе). Это позволит осуществлять передачу данных с высокой пропускной способностью между центрами хранения и обработки данных и сокращать количество оптических ретрансляторов, создавая надёжные каналы передачи данных при снижении общей стоимости системы.

Компания Sumitomo Electric продолжит разрабатывать и поставлять волоконно-оптические кабели с низкими потерями, внося свой вклад в реализацию проектов развёртывания высококачественных оптических сетей связи.