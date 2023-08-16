Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство посадочной площадки на острове Шикотан Сахалинской области.

Шикотан – самый крупный остров Малой гряды Курильских островов. Его площадь составляет 225 квадратных километров. Помимо живописных видов, бухт, разнообразной флоры и фауны, на острове находится мыс Край света, с которого открывается панорама безбрежного океана – до ближайшей суши более пяти тысяч километров. Сейчас местные жители могут добраться до материка лишь на пароме – вертолетную площадку используют только службы МЧС, санитарная авиация и администрация Южно-Курильского городского округа.

Новую посадочную площадку на Шикотане построят на восточном склоне горы Ноторо вдоль левого берега реки Горобец. Она будет ориентирована с севера на юг. По мнению представителя Главгосэкспертизы России и главного эксперта проекта Аллы Клюевой, это наиболее оптимальный и целесообразный вариант размещения объекта на данной местности.

«Посадочная площадка предназначена для самолетов типа DHC-6-400 Twin Otter, которые смогут выполнять до 300 вылетов в год. С появлением объекта на Шикотане будет регулярное авиасообщение с административными и промышленными центрами Южно-Сахалинска и Южно-Курильска», – добавила она.

Проектом, одобренным Главгосэкспертизой России, предусмотрены взлетно-посадочная полоса длиной 730 метров, перрон на две стоянки самолетов, контрольно-диспетчерский пункт, площадка метеорологических наблюдений с мачтой высотой 10 метров и другие объекты.

Застройщик – Государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Сахалинской области».

Генеральный проектировщик – Открытое акционерное общество «Проектно-изыскательский институт воздушного транспорта «Дальаэропроект».