Режевской кабельный завод успешно прошёл сертификационный аудит и подтвердил соответствие кабельно-проводниковой продукции требованиям национального стандарта РФ — ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний».

В рамках аудита были успешно проведены испытания огнестойких кабельных линий на основе продукции ДКС вместе с кабельной продукцией марки КУМП Режевского кабельного завода.

Испытания показали, что кабель соответствует современным требованиям пожарной безопасности, производятся на высокотехнологичных линиях и могут применяться в качестве составной части огнестойких кабельных линий — всё более частого элемента при монтаже систем автоматизации и противопожарной защиты.