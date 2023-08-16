 

Режкабель получил сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р 53316-2021

16 августа 2023, 11:00 252 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Режевской кабельный завод
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Режевской кабельный завод успешно прошёл сертификационный аудит и подтвердил соответствие кабельно-проводниковой продукции требованиям национального стандарта РФ — ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний».

В рамках аудита были успешно проведены испытания огнестойких кабельных линий на основе продукции ДКС вместе с кабельной продукцией марки КУМП Режевского кабельного завода.  

Испытания показали, что кабель соответствует современным требованиям пожарной безопасности, производятся на высокотехнологичных линиях и могут применяться в качестве составной части огнестойких кабельных линий — всё более частого элемента при монтаже систем автоматизации и противопожарной защиты.

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Метки: РЕЖКАБЕЛЬ, РЕЖЕВСКОЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, СЕРТИФИКАЦИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность 
REZH
7.66

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