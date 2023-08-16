В Ленобласти локализовали пожар на электроподстанции

Возгорание на электроподстанции 330 кВ "Восточная" в деревне Новосергиевке Ленинградской области локализовали, открытое горение ликвидировали. Об этом утром сообщили ТАСС в пресс-службе комитета правопорядка и безопасности региона.

"На 00:00 (мск) локализация. Площадь горения 60 м. кв. Угрозы нет. 00:10 (мск) ликвидация открытого горения. Дежурные смены 150-й и 154-й пожарных частей Леноблпожспаса проводят проливку", - отметили в комитете.

Как уточняет пресс-служба ГУ МЧС, горел трансформатор на общей площади 60 кв. м.

Ранее в пресс-службе Магистральных электрических сетей (МЭС) Северо-Запада сообщили, что технологические нарушения в работе оборудования стали причинами возгорания. Последствий для потребителей не было. Электроснабжение осуществлялось в штатном режиме.

Информация о возгорании на Восточной электрической подстанции поступила 15 августа в 18:56 мск. Пожару был присвоен 1-й ранг сложности, сведения о пострадавших не поступали. Сообщалось, что к тушению привлекали девять единиц техники Леноблпожспаса.