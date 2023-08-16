Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
В деревне Тюменево будет проведен капитальный ремонт автомобильной дороги 32Р-47 Томск - Мариинск на участке км 162+000 - км 168+000, сообщает RosTender.info.
Государственное казенное учреждение «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» определит подрядчика по итогам электронного аукциона.
Указанная автомобильная дорога имеет асфальтобетонный вид покрытия и относится к III технической категории. Протяженность ремонтируемого участка составляет 6022,94 м. Автодорога предназначена для транспортной связи населенных пунктов Кемеровской и Томской областей, поскольку имеет выход на федеральную трассу Р-255 «Сибирь», а также для обслуживания местных перевозок. Окончание работ по капитальному ремонту запланировано на середину сентября 2025 года.
Контракт с победителем заключается на сумму 623,1 млн рублей из денежных средств бюджета Кемеровской области. Заявки на участие принимаются до 31 августа.
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