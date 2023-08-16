С начала 2023 года энергетики Адыгейского филиала компании «Россети Кубань» выполнили 70% от запланированных годовой ремонтной программы технических мероприятий на электросетевых объектах в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Реализация комплекса ремонтных работ позволит повысить надежность электроснабжения около 550 тыс. жителей Краснодарского края и Республики Адыгея.

Ремонт и техническое обслуживание оборудования проведены на 33 высоковольтных подстанциях 35-110 кВ и 124 трансформаторных пунктах. Из запланированных к капитальному ремонту 60 силовых трансформаторов энергетики отремонтировали 45 энергоустройств.

Специалисты также выполнили капитальный ремонт воздушных линий электропередачи (ЛЭП) разного уровня напряжения общей протяженностью порядка 340 км. На ЛЭП энергетики осуществили замену порядка 5,5 тыс. дефектных изоляторов, около 600 опор, более 60 км провода, а также 5,7 км грозозащитного троса. Для предупреждения нарушений электроснабжения в период неблагоприятных погодных явлений от древесно-кустарниковой растительности расчищено более 73 га охранных зон ЛЭП.

Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский, Красногвардейский районы и город Майкоп Республики Адыгея, а также Апшеронский и Белореченский районы Краснодарского края с общей численностью населения порядка 550 тысяч человек. В зоне ответственности филиала – 59 подстанций 35-110 кВ и 2212 трансформаторных подстанций. Общая установленная мощность – 1 150 МВА. Общая протяжённость ЛЭП (по цепям) составляет 9 075,403 км.