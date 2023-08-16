Открыта регистрация на строительный форум ICID

28 сентября 2023 года в Екатеринбурге состоится Всероссийский и международный форум о развитии промышленного строительства и проектирования Industrial construction/Industrial design (ICID forum – 2023). Регистрация представителей промышленных предприятий, строительных и проектных компаний на форум уже открыта на сайте www.стройпромка.рф и продлится до 31 августа.



На форуме ждут участников, которые работают в порядных строительных и проектных компаниях, на промышленных предприятиях (курируют строительные, ремонтные и проектные работы). Сотрудники промышленных предприятий смогут обменяться опытом со спикерами, а подрядным организациям будет полезно узнать о будущих объектах, видах работ, которые спикеры готовы передать для подряда, о требованиях к исполнителям и работе тендерной системы. Участники ICID – 2023 могут обсудить трудности, которые мешают успешному строительству объектов на промышленных предприятиях, и новые меры поддержки, которые необходимы реальному бизнесу.



Все инициативы форума будут отражены в итоговой резолюции и оценены представителями исполнительных органов власти.



Среди спикеров – представители «Трансмашхолдинга», «ТИТАН-2», Центрального проектно-технологического института (входит в ТВЭЛ «Росатома»), компаний «НИПИГАЗ», «РусГидро», «Россети Урал», «Башнефть», «Саханефтегазсбыт», «Башкирэнерго», Пермского завода «Машиностроитель», Объединенных электротехнических заводов, «Инженерно-Строительной Компании» объединенной компании «РУСАЛ», горно-металлургической компании «Северсталь», металлургического холдинга «Новосталь М», инжиниринговой компании «ПроТех Инжиниринг» группы компаний «ЕвроХим», а также зарубежных заказчиков из «Алматинского завода тяжелого машиностроения» (ведущее предприятие машиностроения Казахстана) и «БЕЛГАЗСТРОЙ холдинг» (ключевой игрок Белоруссии по строительству и реконструкции газовых и тепловых сетей, нефтепроводов).

Участие бесплатное. Программа форума и регистрация на сайте www.стройпромка.рф.