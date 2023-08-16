На 4-м этапе скоростной дороги М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань завершено устройство дорожного покрытия. В общей сложности было уложено почти 1,5 млн тонн асфальтобетона. Последние метры асфальтобетона уложены и на вантовом мосту через реку Оку – главном сооружении 4-го этапа.



Теперь строителям предстоит закончить работы по регулированию натяжения вант и провести его испытания на прочность максимальными нагрузками до запуска движения.



Именно этот мост связывает Владимирскую и Нижегородскую области, Центральный и Приволжский федеральные округа.



Его длина – 1,4 км, а суммарный вес металлоконструкций обоих направлений – более 6,5 тыс. тонн.



Нижний слой дорожного покрытия моста выполнили из литого асфальтобетона, важнейшим свойством которого является водонепроницаемость. Верхний слой, как и на всей М-12 – из щебеночно-мастичного асфальтобетона, устойчивого к высоким транспортным нагрузкам.



Вантовая система моста более чем на 50 процентов – отечественная. Объект стал эффективной экспериментальной площадкой, где были применены отечественные технологии, программное обеспечение и оборудование для монтажа вантовой системы. Следующий вантовый мост может быть на 100 процентов российским.



Благодаря технологическим решениям его пилоны возвели в рекордные сроки.



Проехать по мосту через Оку можно будет уже в сентябре, одновременно с открытием движения по всей М-12 от Москвы до Арзамаса. Строительство скоростной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань ведется в рамках национального проекта «Модернизация транспортной инфраструктуры».