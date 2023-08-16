Армавирский филиал компании «Россети Кубань» в рамках программы консолидации принял в эксплуатацию электросетевое имущество трех садовых товариществ в Гулькевичском и Кавказском районах. На баланс предприятия переведены почти восемь км линий электропередачи и три комплектных трансформаторных подстанции суммарной мощностью 160 кВА.

Передача энергообъектов в управление «Россети Кубань» выполнена из-за отсутствия возможности надлежащего обслуживания и реконструкции прежними собственниками. В настоящее время заключены договоры по передаче электросетевого имущества садовых товариществ «Дружба» в Кавказском районе, «Отдых» и «Кубанские зори» в Гулькевичском районе.

– Энергооборудование нуждается в регулярном техническом обслуживании и ремонте. Изначально сети в СНТ создавались для дачников и не были предназначены для постоянного проживания. За годы ситуация изменилась, потребляемая мощность выросла многократно, и без того изношенные линии и маломощные подстанции просто не справляются с возросшей нагрузкой. Отсюда и скачки напряжения, большие потери электроэнергии, которые ложатся бременем оплаты на всех садоводов. Сейчас СНТ, будучи не в силах самостоятельно обеспечить надлежащее содержание и модернизацию, с готовностью передают электросети профессионалам, – рассказал заместитель директора по реализации и развитию услуг Армавирских электрических сетей Сергей Маринченко.

Сетевая компания принимает обязанности по выполнению восстановительных работ в отношении электросетевого имущества и поэтапно приводит оборудование в нормативное состояние. Своевременное и качественное техническое обслуживание оборудования позволит не только повысить качество и надежность электроснабжения, но и создать условия для подключения новых абонентов и увеличения мощности существующим потребителям.

При обнаружении неисправного и бесхозяйного энергооборудования необходимо обратиться по телефону горячей линии компании «Россети»: 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный на территории России).