В рамках подготовки к отопительному сезону компания «Россети Урал» - «Екатеринбург» продолжает комплексные ремонты энергооборудования. Накануне энергетики Екатеринбурга завершили работы на подстанциях «ВИЗ» и «Дальняя».

Подстанция «ВИЗ» обеспечивает электричеством значительную часть Верх-Исетского района - улицы Крылова, Мельникова, Нагорная, ВИЗ бульвар, а также микрорайон Заречный, включая улицы Бебеля, Готвальда, Одинарка, Папанина, Энергостроителей, пер.Северный, Хомякова, Юмашева и Челюскинцев. В зоне действия подстанции ВИЗ находится около двух десятков различных социальных объектов, в том числе 5 детских садов, 4 школы и 4 медицинских учреждения. Чтобы энергооборудование подстанции функционировало максимально надежно, энергетики отремонтировали трансформаторы, выключатели и устройства релейной защиты.

Аналогичные работы завершены на подстанции «Дальняя». В результате электроснабжение по Автомагистральной, Бебеля, Таватуйской, Маневровой и Технической и расположенных на этих улицах 5 детских садов, 4 школ и 6 медучреждений тоже будет более надежным.

Комплексные и текущие ремонты энергооборудования ежегодно проводятся во всех районах Екатеринбурга. Основную часть ремонтных работ энергетики проводят летом. В 2023 году на плановую ремонтную кампанию «Россети Урал» - «Екатеринбург» направит более 460 млн. рублей.