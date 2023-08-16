Начались работы по модернизации линии электропередачи 220 кВ «Рязанская ГРЭС – Парская», проходящей в восточной части Рязанской области. Это повысит надежность электроснабжения Путятинского, Сасовского, Чучковского, Шацкого районов, значимых промышленных объектов и транспортной инфраструктуры.

На линии заменят две промежуточные железобетонные опоры, выработавшие свой ресурс, на высоконадежные аналоги российского производства.

Новые опоры, созданные на основе железобетонных секционированных стоек, обладают более высокими показателями механической прочности и могут выдерживать порывы ветра до 32 м/с. Благодаря конструктивной особенности, использование таких опор значительно упрощает и ускоряет процесс монтажа.

На территории Рязанской области в эксплуатации Центрального филиала ПАО «Россети» находятся 27 воздушных линий электропередачи классов напряжения 220-500 кВ. Общая их протяженность составляет 1,8 тыс км. От бесперебойной работы этих линий зависит надежность электроснабжения региона с населением свыше 1 млн человек, нефтеререкачивающей инфраструктуры АО «Транснефть Верхняя Волга», Сасовского дата-центра компании «Яндекс», объектов РЖД и других значимых предприятий. Кроме этого, магистральные ЛЭП обеспечивают выдачу мощности крупных объектов генерации, таких, как Рязанская ГРЭС и Сасовская ГТТЭЦ, а также транзитные перетоки электроэнергии между Рязанской, Московской, Тульской, Тамбовской и Липецкой энергосистемами.