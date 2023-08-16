К 300-летию Екатеринбурга в городе появился новый арт-объект. Завершены работы по архитектурно-художественному освещению в подземном пешеходном переходе к парку Маяковского. Это совместный проект Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга, компании «Россети Урал», благотворительного фонда «ВЕРЬ И ЖИВИ», креативной команды парка Маяковского, а также друзей и соседей парка - бизнес-парка «Деловой квартал», уникального для Екатеринбурга и УРФО объекта коммерческой недвижимости.

Помимо освещения, в переходе появилось новое граффити, напоминающее горожанам об эпохе конструктивизма, во времена которой фактически главная площадка отдыха горожан начала свою работу. Проект реализован совместно с Алиной Рахматулиной, продюсером проектов в сфере культуры, и уличным художником Максимом Реваншем. На стенах обновленного городского пространства появились стихи великого поэта советской эпохи – Владимира Маяковского. Знаковым является и тот факт, что в этом году парк, как и город, является юбиляром и не так давно отметил свое 90-летие.

Ежегодно парк посещают почти 5 млн человек. Новое освещение на подходах к нему стало подарком для жителей мегаполиса к юбилейной дате, украсив городское пространство световой инсталляцией.

«Вклад бизнес-структур, крупных предприятий в подготовку празднования 300-летнего юбилея Екатеринбурга очень высок. Нами был сформирован так называемый «реестр добрых дел». Иными словами, перечень мероприятий, реализуемых компаниями в рамках их программ корпоративной социальной ответственности, которые могли бы стать подарками уральской столице в юбилейный год. На сегодняшний день реестр включает в себя более 100 мероприятий: от благоустройства общественных пространств до реализации социальных проектов. Всё городское бизнес-сообщество включилось в подготовку к нашему общему большому празднику», — отмечает глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

«Центральный вход в парк является его визитной карточкой. Необходимость в комфортной и современной инфраструктуре на пути в парк назрела уже давно. И здорово, что получилось дополнить функциональное освещение еще одной идеей, выраженной художником на стенах перехода. По мере приближения к парку, ты покидаешь индустриальный город и становишься ближе к природе, к лесу. Такую концепцию мы заложили в рисунок, и дополнили ее стихами Маяковского», - подчеркивает директор парка Маяковского Павел Зубакин.

Над архитектурным освещением перехода, которое профинансировала компания «Россети Урал» к юбилею столицы Урала, работала команда специалистов ЭЛЕКТРОКОМ. Световые решения реализованы полностью из отечественного оборудования, отличающееся высокими эксплуатационными характеристиками. При разработке концепции освещения учитывались важные параметры для создания комфортной среды: оптимальный уровень освещенности, отсутствие прямого воздействия источников света на глаза человека, а также узнаваемый образ важной культурной части города. Освещение функционирует в автоматическом режиме с привязкой ко времени заката и восхода.