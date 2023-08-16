В АО «ПО «Электрохимический завод» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в ЗАТО Зеленогорск Красноярского края) начались работы по монтажу оборудования на площадке строительства «W2-ЭХЗ» – второй в России установки по переработке обедненного гексафторида урана.

В соответствии с Программой безопасного обращения с ОГФУ Госкорпорации «Росатом» ввод в эксплуатацию установки W2-ЭХЗ позволит остановить рост запасов ОГФУ. Это станет возможным за счет увеличения мощности переработки гексафтоирда урана. Пуск «W2-ЭХЗ» позволит вдвое увеличить мощности ЭХЗ по переработке ОГФУ - с 10 до 20 тысяч тонн в год.

Сейчас работы ведутся параллельно на всех участках нового производства. На первых этажах уже возведенных зданий началась установка электрической части. В здании узла переработки фтористоводородной кислоты кислоты уже установлено самое габаритное оборудование. На этот участок кислота будет подаваться с узла обесфторивания ОГФУ, который возводится рядом – там еще продолжаются строительные работы. Монтаж основного оборудования - печей и реакторов – запланирован на конец 2023 года (после завершения строительных работ на узле обесфторивания).

Установки обесфторивания гексафторида урана позволяют переводить ОГФУ в химически безопасное состояние – закись-окись урана в виде порошка. В такой форме обедненный уран может долговременно храниться в контейнерах на открытых площадках без каких-либо рисков для окружающей среды и полностью безопасен для перевозки. Именно оксид обедненного урана необходим для изготовления уран-плутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах. В частности, для МОКС-топлива, которое уже используется в реакторе БН-800 на Белоярской АЭС, а также СНУП-топлива, на котором будет работать реактор БРЕСТ-ОД-300, строящийся в Северске Томской области.

Кроме того, фторсодержащие продукты, получаемые в результате обесфторивания гексафторида, – плавиковая (фтористоводородная) кислота и безводный фтористый водород, реализуются на рынке как сертифицированная продукция химического производства. В 2022 году было отгружено фтористоводородной продукции на сумму более 400 млн рублей.

Госкорпорация «Росатом», производящая электричество с помощью низкоуглеродной генерации, последовательно реализует шаги по переходу к «зеленой» энергетике. Снижение негативного влияния на природу, сохранение и восполнение биоресурсов – все это приоритетные задачи российской атомной отрасли в области охраны окружающей среды. Атомщики уделяют большое внимание модернизации оборудования, обеспечивающего выработку экологически чистой энергии, ежегодно направляются сотни миллионов рублей на мероприятия по охране окружающей среды. Росатом участвует в проектах по сохранению биоразнообразия на нашей планете, занимается лесовосстановлением, очисткой берегов рек, зарыблением водоемов. Инициативы в сфере экологии становятся важными направлениями волонтерской деятельности для сотрудников предприятий Госкорпорации.

АО «ПО «Электрохимический завод» (г. Зеленогорск) производит низкообогащенный уран для топливных сборок АЭС, стабильные и радиоактивные изотопы различных химических элементов и ряд других высокотехнологичных продуктов. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». www.ecp.ru

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru