«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт на высоковольтной подстанции «Приобская» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Питающий центр участвует в электроснабжении одноименного нефтяного месторождения – третьего в России по величине запасов «черного золота». На повышение надежности энергообъекта компания направила свыше 1,7 млн рублей.

Специалисты «Россети Тюмень» отремонтировали 2 силовых трансформатора, провели техническое обслуживание 10 выключателей и устройств релейной защиты и автоматики. В ходе работ на подстанции выполнена ревизия уплотнений и воздухоосушительных фильтров маслонаполненного оборудования, а также отобраны пробы трансформаторного масла для анализа его диэлектрических свойств. Для защиты энергообъекта от природных пожаров работники осуществили опашку территории центра питания.

Технические мероприятия на подстанции 110 кВ «Приобская» проведены в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения гигантского Приобского месторождения нефти. Отметим, что геологические запасы центра нефтедобычи оцениваются в 5 млрд тонн, а его площадь в два раза больше территории Москвы.