Дополнительная услуга филиала «Россети Волга» – «Пензаэнерго» по техническому обслуживанию сетей уличного освещения востребована среди администраций населенных пунктов и дорожно-строительных организаций, на балансе которых они находятся. Так, в рабочем поселке Пачелма одноименного района энергетики пензенского филиала компании, согласно договору проведут замену 20 светильников, а в 97 фонарях поменяют лампы. В городе Белинский – заменят 25 светильников и более 250 ламп. В селе Махалино Кузнецкого района, через которое проходит федеральная трасса М5 «Урал», энергетики заменят 20 ламп.

Услугой по техническому обслуживанию сетей уличного освещения уже воспользовались и во многих других населенных пунктах области. Поручив крупнейшей сетевой компании региона работу по обслуживанию электросетевого хозяйства, владелец избавляется от многих проблем, которые возникали раньше при поиске подрядчика. Переживать за качество проведенных работ и сохранность материала также не придется.

Среди дополнительных услуг, которые предоставляет филиал «Пензаэнерго», есть технологическое присоединение «под ключ», аренда объектов электросетевого хозяйства, оперативно-техническое обслуживание сетей энергообъектов, испытание и диагностика электрооборудования, защитных средств и приборов, организация учета электрической энергии, строительно-монтажные и проектные работы, консультационные и организационно-технические услуги и др. Чтобы оформить заказ на услугу, нужно обратиться в офис по обслуживанию потребителей в районе электрических сетей по месту жительства, в пункт обслуживания потребителей в производственном отделении или в центр обслуживания потребителей аппарата управления «Пензаэнерго». Ответы на все интересующие вопросы можно получить в едином контакт-центре Группы «Россети» 8-800-220-0-220 или по телефонам филиала «Пензаэнерго» (8412) 59-67-07, 59-66-18, 59-66-30.