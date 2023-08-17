 

Энергетики "Россети Волга" отремонтировали подстанцию 110/35/10 кВ "Перелюбская"

17 августа 2023, 09:11 192 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Россети Волга
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Подстанция обеспечивает электроснабжение потребителей в районном центре Перелюб с населением более 4,5 тысяч человек, объектов социальной сферы, инфраструктуры связи, муниципальных и федеральных учреждений, сельскохозяйственных предприятий.

Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» выполнили капитальный ремонт линейных, секционных, шинных разъединителей и ячеек распределительных устройств напряжением 10, 35 и 110 кВ.

Центр питания отремонтирован в рамках плана технического обслуживания и ремонтов объектов электросетевого комплекса «Россети Волга» на 2023 год.

Ремонт подстанции повысил надежность ее эксплуатации и обеспечил бесперебойное электроснабжение потребителей.

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, САРАТОВСКИЕ РС
Отрасль: Электроэнергетика 

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