Подстанция обеспечивает электроснабжение потребителей в районном центре Перелюб с населением более 4,5 тысяч человек, объектов социальной сферы, инфраструктуры связи, муниципальных и федеральных учреждений, сельскохозяйственных предприятий.

Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» выполнили капитальный ремонт линейных, секционных, шинных разъединителей и ячеек распределительных устройств напряжением 10, 35 и 110 кВ.

Центр питания отремонтирован в рамках плана технического обслуживания и ремонтов объектов электросетевого комплекса «Россети Волга» на 2023 год.

Ремонт подстанции повысил надежность ее эксплуатации и обеспечил бесперебойное электроснабжение потребителей.