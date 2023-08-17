Энергетики «Россети Урал» - «Екатеринбург» продолжают осваивать технологии работы под напряжением (РПН), которые позволяют выполнять ремонты на воздушных линиях электропередачи без отключения электроснабжения потребителей. В июле пять сотрудников компании «Россети Урал» - «Екатеринбург» прошли обучение по направлению «Работы под напряжением на ВЛ до 1000 В». Всего в компании «Россети Урал» - «Екатеринбург» владеют подобными навыками более 30 специалистов. За 2022 год проведено 296 работ по новой методике.

Энергетики отмечают, что для повышения надежности функционирования электроустановок, профилактические и ремонтные работы на электрооборудовании проводятся постоянно. Зачастую для проведения ремонтов необходимо ограничивать электроснабжение потребителей. Благодаря технологии проведения работ под напряжением (РПН) специалисты имеют возможность не отключать подачу электроэнергии. Это особенно важно для жителей мегаполиса и социально-значимых объектов.

«В планах - обучить персонал для выполнения РПН на всех уровнях напряжения, расширить наши технические возможности и увеличивать объемы работ, которые мы можем проводить без отключений», - рассказал главный инженер компании «Россети Урал» - «Екатеринбург» Евгений Мальцев.

К обучению методам работы под напряжением допускаются специалисты, имеющие определенный уровень знаний и квалификации: профильное образование, допуск к работе в электроустановках до 1000 В, группу по электробезопасности не ниже 3, допуск на выполнение работ на высоте и стаж практической работы по эксплуатации распределительных сетей 0,4 — 10 кВ не менее 3 лет. Теоретический блок программы обучения включает в себя изучение вопросов охраны труда, психологических факторов безопасной деятельности, закрепление знаний нормативных документов и стандартов работы. Практические занятия проходят на учебном полигоне учебного центра «Россети Урал».